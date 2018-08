Die Mostobstannahme hat begonnen

Main-Tauber-Kreis.Die BAGeno Bad Mergentheim nimmt seit gestern wieder Mostobst an. Noch bis Ende Oktober können Kunden montags und donnerstags von acht bis zwölf und von 13 bis 16 Uhr ihre Äpfel bei den Märkten in Bad Mergentheim, Markelsheim, Weikersheim, Dörzbach und Niederstetten abliefern. Dort wird das Obst gewogen und in Containern gesammelt. Die Annahme von Mostbirnen beginnt am Montag, 27. August.

Beim sogenannten Lohnmost-Tausch werden 100 Kilogramm Streuobst in 60 Liter Saftanspruch getauscht. Der Kunde erhält Gutscheine und kann damit Tausch-Saft bei den Raiffeisen-Märkten beziehen. Für den Tausch-Saft erhält der Kunde einen Sonderrabatt von bis zu 50 Prozent auf den regulären Preis. Das Angebot richtet sich ausdrücklich auch an Kleinkunden, die nur einzelne Bäume haben, betont der Bad Mergentheimer Marktleiter Mike Renner. Wie die Apfelernte in diesem Jahr ausfallen wird, lässt sich laut Renner im Moment noch nicht abschätzen. 900 Tonnen Äpfel werden aber in jedem Fall in einer Großkelterei in Markgröningen zu 540 000 Litern Saft verarbeitet. Der Rest wird auf dem freien Markt verkauft. fhm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.08.2018