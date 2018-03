Die Orchesterjugend ist auf dem Vormarsch

Anzeige

Bad mergentheim.Im Rahmen ihrer Jahreshauptversammlung blickten die Mitglieder der Stadtkapelle Bad Mergentheim auf eine erfolgreiche Konzertsaison 2017 zurück. Nach dem Grußwort durch Bürgermeisterstellvertreterin Manuela Zahn, die die Stadtkapelle als akustisches Aushängeschild der Stadt bezeichnete, ließ der Vorsitzende Andreas Mack die Saison Revue passieren, die mit insgesamt 58 Auftritten wieder zu einem arbeitsreichen Jahr gehört. In 15 Auftritten präsentierte sich das derzeit aus 54 Aktiven bestehende Gesamtorchester, 43 Termine wurden in kleinen Besetzungen absolviert.

Neben den fünf großen Konzerten in der Wandelhalle/Kursaal und dem Adventskonzert auf dem Marktplatz, präsentierte sich die Stadtkapelle im vergangenen Jahr vor allem beim Eröffnungsturmblasen, einer Stiftung der Fränkischen Nachrichten, beim Herzog-Paul-Abend des Historischen Schützen-Corps’ und bei der Maikundgebung auf dem Marktplatz. Und auch die Prozessionen der katholischen Kirchengemeinde sowie den Volksfestumzug umrahmte die Stadtkapelle musikalisch. Die Quartett-Besetzungen der Stadtkapelle waren im vergangenen Jahr ebenfalls in vielfacher Weise wieder aktiv: 14 Geburtstags-Ständchen für passive Mitglieder, 15 Ständchen für Altersjubilare der Kernstadt, das traditionelle Weihnachtsblasen und das FN-Abschlussturmblasen sind nur einige der zahlreichen Auftritte. Neben all diesen musikalischen Terminen kam jedoch auch die Geselligkeit nicht zu kurz: Höhepunkt war ein bunter Abend mit der Marktkapelle Grassau, der Blaskapelle aus der Heimatgemeinde von Dirigent Hubert Holzner, die eigens für ein Gemeinschaftskonzert im September angereist war. Der Dank des Vorsitzenden galt den derzeit 125 passiven Mitgliedern für die treue Unterstützung.

Der musikalische Leiter der Stadtkapelle, Stadtkapellmeister Hubert Holzner, setzte in seinem Geschäftsbericht den Schwerpunkt auf die Nachwuchsarbeit und hier vor allem auf das Jugendblasorchester. Dieses Nachwuchsensemble, das derzeit aus 24 Mitgliedern besteht, habe sich auch im vergangenen Jahr erfreulich weiterentwickelt. Dazu beigetragen habe nicht nur die Einbindung der Jugendlichen in das Frühlingskonzert der Stadtkapelle, sondern viele weitere Auftritte, die die Jungmusiker absolvierten. Hier sind besonders das Musikschulfest im Kulturforum, das Martinsspiel im äußeren Schlosshof und bei der Eröffnung des Bad Mergentheimer Weihnachtsmarktes zu erwähnen. Höhepunkt war jedoch das Herbstkonzert, das die Jugendlichen zusammen mit der Jugendkapelle Rottweil mit Bravur präsentierten.