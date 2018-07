„Die Politik scheint machtlos zu sein“

Anzeige

Es gibt zum Glück noch Mitbürger bei denen die dreisten Lügen einer unverfrorenen Energiewende-Lobby nicht verfangen. Wir befinden uns mit der Finanzierung der so genannten Energiewende längst im Bereich der staatlich organisierten Kriminalität.

Die von allen Bürgern nahezu gleichmäßig bezahlte EEG-Umlage, ca. 500 Euro pro Kopf und Jahr, vom Baby bis zum Greis, vom Hartz IV-Empfänger bis zum Multimillionär, erbringt 38,85 Milliarden Euro pro Jahr (2017). Der Betrag entspricht 15 Prozent des gesamten Lohn- beziehungsweise Einkommensteueraufkommens.

Im Wege der Steuerprogression und Freibeträge etc. wird dort dafür gesorgt dass „starke Schultern mehr tragen als schwache Schultern“ - ein wichtiger Grundsatz in unserem Staat. So zahlen zum Beispiel zehn Prozent der einkommensstärksten Bürger etwa 50 Prozent der gesamten Lohn- beziehungsweise Einkommenssteuer.