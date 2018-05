Die Premiere erfolgreich gemeistert

Anzeige

Bad Mergentheim.Der Tanz-Club Bad Mergentheim führte als erster Verein im Tanzsportverband Baden-Württemberg die Abnahme des Deutschen Tanzsport-Abzeichens DTSA in der Sporthalle in Edelfingen nach den neuen Regeln durch.

Für das DTSA gelten die gleichen Rahmenbedingungen wie für das vom DOSB verliehene Deutsche Sportabzeichen. Es ist die offizielle Auszeichnung des DTV für gutes Tanzen und körperliche Fitness. Verliehen wird das Abzeichen in Bronze, Silber und Gold. Bisher wurde ab der fünften Abnahme das Abzeichen in „Gold mit Kranz“ verliehen. Dieses entfällt künftig. Die Teilnehmer können weiterhin das Abzeichen „Gold“, gefordert sind fünf verschiedene Tänze mit jeweils mindestens acht Figuren/Schrittfolgen, oder „Brillant“ mit mindestens sechs verschiedenen Tänzen mit jeweils mindestens zehn Figuren/Schrittfolgen, ablegen. Nach jeweils fünf Abnahmen werden die Abzeichen in „Gold/Brillant mit Zahl“ verliehen. Das Trainerehepaar Erika und Hubert Gerhart konnte nach den geforderten Tänzen und Schrittfolgen den insgesamt 42 Teilnehmern zur bestandenen Prüfung gratulieren. Darunter waren auch vierzehn Teilnehmer mit besonders strahlenden Gesichtern, die erstmalig das DTSA mit der geforderten Qualifikation für das Abzeichen „Brillant“ erfüllt haben. wk