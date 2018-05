Die Quelle des erfüllten Lebens

Anzeige

„Durst nach Leben“

Vom Durst nach Leben in allen Facetten sprach Karl-Gottfried Kraft in seiner anschaulichen und wohlbedachten Festpredigt. Auch Jesus greife dieses Bild auf und spreche von der rettenden Quelle als Sinnbild für den Gott, der durch seinen Geist „Glauben weckt und Mut und Zuversicht schenkt“. Seine Liebe führe zum „wahren, erfüllten und ewigen Leben“. Nach der Verpflichtung sprach Karl-Gottfried Kraft jedem Konfirmanden einen persönlichen Segen zu. Musikalisch mitgestaltet wurde der Gottesdienst vom Posaunenchor, dirigiert von Veronique Neumann, und Kantor Lucas Ziegler an der Orgel. Für den Kirchengemeinderat sprach Dr. Mathias Borst. Konfirmiert wurden Felix Damer, Michelle Ehler, Gabriel Gutemann, Felix Joeres, Marcel Merklinger, Luca Meyer, Victoria Michel, Alina Noskow, Stieven Schlemmer, Liath Schmitt, Alina Weigand und Philip Wunderlich. peka

