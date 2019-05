„Die Quellenlage ist oft ganz schön trüb“

Nach Ansicht von Franziska Hentschl verfügt das Schloss nicht über den ersten Archivbau Deutschlands. Die Quellenlage ist aber nicht ganz eindeutig.

Bad Mergentheim. Am 22. Mai vor einem Jahr haben wir einen Artikel veröffentlicht, der der Frage nachging, ob es sich bei dem Gebäude neben dem Eingang zum Äußeren Schlosshof wirklich um den ersten eigenständigen Bau für ein Archiv in Deutschland handelt. Dies jedenfalls behauptet ein Hinweisschild am ehemaligen Kanzlei- und Archivgebäude, das 1568 bis 1571 unter dem Hochmeister Georg Hund von Wenkheim erbaut und später erweitert wurde. Heute befindet sich in dem Gebäude die Duale Hochschule.

In dem Artikel sind wir zusammen mit einigen Historikern zu dem Ergebnis gekommen, dass es sich, anders als zum Teil in der Forschungsliteratur zur Baugeschichte des Schlosses angegeben, aller Wahrscheinlichkeit nach nicht um den ältesten eigenständigen Archivbau in Deutschland handelt, sondern um ein Kanzleigebäude des Deutschen Ordens, in dem auch Archivalien aufbewahrt wurden.

Zu den Experten, die wir damals zu Rate gezogen haben, gehörte auch Franziska Hentschl. Sie studiert an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg Latein und Geschichte für das Lehramt an Gymnasien und hat sich für ihre inzwischen abgeschlossene Bachelorarbeit über die Baugeschichte des Deutschordensschlosses Bad Mergentheim mit dem Schwerpunkt „Kanzlei- und Archivgebäude im Wandel der Zeit“ in die Online-Bestände des Staatsarchivs Ludwigsburg vertieft. Was sie bei ihrem Quellenstudium zutage gefördert hat, erfuhren die Zuhörer im Götterzimmer des Deutschordensmuseums.

Zu diesem nunmehr fünften Vortrag anlässlich des Jubiläums „800 Jahre Deutscher Orden in Mergentheim“ hatte der Museumsverein mit seinem Vorsitzenden Gernot-Uwe Dziallas eingeladen.

Aufgrund ihrer gründlichen Recherche ist Franziska Hentschl zu dem Ergebnis gekommen, dass das Gebäude als neuer „Cantzley Baw“ ab 1568 errichtet worden sei. Welche Funktion das Gebäude aber direkt nach seiner Erbauung konkret erfüllt habe, werde aus den eingesehenen Archivalien nicht eindeutig ersichtlich. In den damaligen Dokumenten tauche der Begriff „Archiv“ oder eine ähnliche Bezeichnung nicht auf.

Anhand der Definitionen zum Kanzlei- und Archivwesen im Spätmittelalter und der Neuzeit konnte Hentschl feststellen, dass die beiden Einrichtungen eine enge Bindung aufweisen. Da in einer Kanzlei viel Schriftgut anfiel, sei es naheliegend, in ihr auch Dokumente und andere Schriftstücke aufzubewahren. Mit dem Anwachsen des Schriftverkehrs seien im Laufe der Zeit zwei eigenständige Institutionen entstanden: Eben die Kanzlei und das Archiv.

Feststehe, dass in diesem Gebäude, spätestens seit seiner Erweiterung ab 1737, ein Archiv untergebracht worden sei.

Ab der Mitte des 17. Jahrhunderts würden sich erste Belege für Archivare am Deutschordensschloss zu Mergentheim finden lassen. Wo ihre Räumlichkeiten sich aber befanden, könne anhand der Quellenlage nicht eindeutig nachvollzogen werden. In einem Beschluss des Deutschen Ordens im Jahre 1671 gebe es einen entscheidenden Hinweis auf das Mergentheimer Archiv, da eindeutig der Begriff benutzt und die Aufgabe bestimmt worden sei, wichtige Schriftstücke darin zu verwahren.

Bei all den Details, fassen wir doch noch einmal aus der Sicht von Hentschl zusammen: Nach ihrer Ansicht handele es sich bei dem Bau aus dem Jahre 1568 nicht um einen eigenständigen Archivbau, sondern um eine Kanzlei, in der wahrscheinlich auch Urkunden, Briefe und sonstige Dokumente aufbewahrt worden seien.

Anhand von Abrechnungen sei nachweisbar, dass das Gebäude ab 1737 erweitert worden sei und zwar als „Neues Archiv“. Wo sich das ältere Archiv befand, sei nicht genau lokalisierbar.

Der Bau des Kanzlei- und Archivgebäudes bildete nach Hentschl einerseits den Auftakt für die Errichtung der Wirtschafts-, Verwaltungs- und Nutzungsgebäude des Schlosses. Zum anderen sei er ein gutes Beispiel für die allgemeinen Prozesse in der Entwicklung der Verwaltung des Deutschen Ordens in Mergentheim, für die quellenspezifischen Schwierigkeiten, mit denen man stets bei der Erforschung der Baugeschichte zu kämpfen habe, und für die Bedeutung der Mergentheimer Kommende innerhalb des Deutschen Ordens.

Kräftiger Applaus und Wein aus dem Taubertal waren der verdiente Lohn für diesen interessanten Vortrag im Rahmen der achtteiligen Reihe des Museumsvereins.

