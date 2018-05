„Die Retter von morgen“

Anzeige

Mit zehn Jahren wechseln die Kinder zur Jugendfeuerwehr – im Moment in Wachbach eine Gruppe von 15 Jungs und Mädchen, die von Milena Mühleck und Nadine Letter betreut werden und sich alle zwei Wochen treffen, um sich auf die Aufnahme als Feuerwehrmann oder -frau mit 18 vorzubereiten.

Natürlich leisten alle 43 aktiven Feuerwehrleute in Wachbach ihren Dienst ehrenamtlich – auch die Ausbildung der Kinder und Jugendlichen. „Wir müssen an die Zukunft der Feuerwehr denken“, so Stefan Walter. „Deshalb ist die Kinder- und Jugendarbeit in unseren Augen so wichtig und wir freuen uns über jeden, der Lust hat, dieses sinnvolle und gleichzeitig schöne Ziel, im Notfall einsatzbereit zu sein, zu verfolgen.“

Kinder und Jugendliche mit Interesse an einer Aufnahme bei den „Löschzwergen“ können sich unter Telefon 07931 / 992781 an Stefan Walter wenden. sp

