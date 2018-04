Die Situation nach dem Besuch des Papstes

Bad Mergentheim.Einen Gesprächsabend mit Domkapitular Monsignore Dr. Heinz Geist veranstaltet die KEB am Donnerstag, 27. Oktober, um 20 Uhr im katholischen Gemeindehaus Bad Mergentheim. Dr. Dr. Thomas Richter wird an diesem Abend mit dem Würzburger Geistlichen die Situation der katholischen Kirche in Deutschland nach dem Papstbesuch erörtern.

Der Heilige Vater hat eine Vielzahl an Reden gehalten und auf

...

Sie sehen 14% der insgesamt 2963 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.10.2011