Investitionen in die Infrastruktur würden immer kritisch hinterfragt, ebenso Stellennachbesetzungen und kostenintensive Veranstaltungen, berichtet die Kurdirektorin. Die Kosten und der Nutzen, aber auch die Arbeit hinter den Kulissen (in Form einer internen Leistungsverrechnung) würden zusammen betrachtet – und dann entschieden, was passiere. Die Mitarbeiter würden eingebunden, so Löbbecke, um deren Verständnis für die Entscheidungen zu erhöhen und man achte sehr auf ein „gesundes Verhältnis“ zwischen den Sparzwängen einerseits und einem gewährleisteten, guten Betriebsablauf andererseits.

Aktuell freue man sich sehr, sagt Löbbecke, über knapp 705 000 Übernachtungen 2017 in der Kurstadt, wobei diese Zahl gegenüber den Angaben des Statischen Landesamts höher ausfällt, weil auch die Häuser mit weniger als zehn Betten und die Spezialkliniken berücksichtigt werden.

Bis auf ein kleines Minus von etwa einem Prozent habe man damit das sehr hohe Niveau von 2016, als die Heimattage vor Ort stattfanden, halten können.

„Was auch sehr erfreulich ist, ist die große Akzeptanz des Gradierpavillons, der sehr gut angenommen wird“, fährt die Kurdirektorin fort und erinnert an die gelungene Sanierung des „Haus des Gastes“ („dank der Unterstützung der Politik“) und die Optimierungen beim Gäste-Service, was ebenfalls gut ankomme.

Zur Entwicklung von Bad Mergentheim meint Löbbecke: „Die Stimmung in der Stadt ist gut. Es wird investiert – das ist immer ein gutes Zeichen. An vielen Stellen hat die nächste Generation übernommen. Das alles deutet darauf hin, dass man an die Zukunft vor Ort glaubt.“ Und auch die Kliniken hätten die Zeichen der Zeit erkannt, sich weiterentwickelt, beispielsweise durch ein stärkeres Engagement im psychosomatischen Bereich. „Größere Sorgen habe ich hier momentan nicht.“

Weiter ergänzt sie zur Arbeit ihrer Kurverwaltung: „Wir machen die Wirtschaftsförderung (Kurpark, Veranstaltungen, etc.) für andere, die damit ihre Gäste anlocken und zufrieden stellen. Damit erfüllen wir eine wichtige Aufgabe.“

Volker Muck ist der Technische Betriebsleiter der Kurverwaltung. Sein Job ist es, die Infrastruktur zu erhalten. Die größte Baumaßnahme in diesem und im nächsten Jahr ist dabei der Neubau der Fußgängerbrücke über die Tauber zwischen Schloss- und Kurpark. „Wir gehen von 1,8 Millionen Euro Gesamtkosten aus und sind guter Dinge, das auch halten zu können. Im Frühjahr erfolgt die Ausschreibung der Bauarbeiten, danach das Anlegen der Baustraße und der Aufbau einer Behelfsbrücke als vorläufiger Ersatz.“ Spätestens im Herbst soll die alte Brücke abgebaut sein und dann der Neubau beginnen, der im zweiten Halbjahr 2019 abgeschlossen sein soll. Die neue Brücke wird eine Kopie der jetzigen sein, „in der alten Form“, „die Optik bleibt bestehen“.

Erst in der Vorbereitungsphase befindet sich die geplante Sanierung der Wandelhalle. „Dazu können wir jetzt noch nicht viel sagen, es gibt verschiedene Überlegungen, es geht um die energetische Seite und die Sanierung von Teilen der Halle“, so Muck. Kurdirektorin Löbbecke wirft dazu ein: „Wir müssen mit unseren Partnern gemeinsam überlegen, was zu tun ist. Der Denkmalschutz spielt eine Rolle. Es muss wirtschaftlich sein. Einig sind sich aber alle Partner darin, dass sie die wunderschöne Wandelhalle aus den 1930er Jahren erhalten wollen.“

Erhalten bleiben in 2018 auch viele liebgewonnene Veranstaltungen. Das Kurparkfest (Mitte Juli) kommt wieder im Stil der 20er Jahre daher. „Wir hoffen, das Wetter spielt mit und es wird wieder der Burner“, so Löbbecke. Gesetzt sind auch der Bauernmarkt, das Taubertäler Weindorf, der Klassik-Gesangswettbewerb „Debut“ und der Weihnachtsmarkt im Kurpark. Neu geplant ist ein Keramikmarkt am 12. und 13. Mai. Ab Mai stellt auch der bekannte Bildhauer Thomas Reich-stein aus Dresden zirka 30 seiner Skulpturen im Kurpark aus.

Dass es die „Illumina“ nicht mehr gibt, bedauert Löbbecke, aber das Wetter spielte 2014 einfach nicht mit und ohne den Hauptsponsor, die Firma Wittenstein, „hätten wir eine kleine Bauchlandung hingelegt“. Auch die Messe „Lebensart“ ist weggefallen, obwohl sie bei Gästen und Einheimischen gut ankam, „aber die Aussteller haben nichts verdient und wollten deshalb nicht wieder kommen“. Zu den Plänen für eine Landesgartenschau sagt Löbbecke: „Das wäre der Hammer! 2026 würde super passen, denn 1826 hat Schäfer Gehrig die erste Quelle entdeckt und 1926 wurden wir Staatsbad. Ich würde mich riesig freuen, wenns klappt, die Kurverwaltung steht jedenfalls dahinter!“

Zu ihrer eigenen Zukunft merkt Löbbecke am Ende auf Nachfrage noch an: „Ende 2019 gehe ich in den wohlverdienten Ruhestand und werde mich dann anderen Aufgaben widmen.“

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.03.2018