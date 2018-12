Die Tauber schäumt

Bad Mergentheim.Die Tauber unterhalb des frisch reparierten Kurparkwehrs schäumt zurzeit gewaltig. Viele Weihnachtsspaziergänger zeigten sich erstaunt, manche vermuteten, der Fluss sei stark verschmutzt. Eine Erklärung für das Phänomen: wahrscheinlich befinden sich Tenside oder Eiweiße im Wasser. Es ist auch möglich, dass durch den vielen Regen in den vergangenen Tagen im Herbst ausgebrachter Dünger in den Fluss geschwemmt wurde. Wenn dieses Wasser dann beim Sturz über das Wehr mit Luft gemischt wird, beginnt es kräftig zu schäumen. Dieser Schaum löst sich freilich meist schnell auf, so dass der unschöne weiße Belag auf den meisten Flussabschnitten nicht mehr zu sehen ist. husch/Bild: Holger Schmitt

