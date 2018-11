Die Verbindung zur Kirche stärken

Röttingen/Gelchsheim.In einem Festgottesdienst hat Bischof Dr. Franz Jung (Würzburg) mit den Konzelebranten Pfarrer Gerhard Hanft (Pfarreien-Gemeinschaft TauberGau), Pfarrer Gregor Sauer (PG Aub-Gelchsheim) und Diakon Winfried Langlouis (Röttingen) 28 Jugendliche aus der Pfarreiengemeinschaft TauberGau und 14 junge Menschen aus der PG Aub-Gelchsheim gefirmt.

Die Jungen und Mädchen haben sich lange auf diesen wichtigen Tag vorbereitet, denn mit dem Sakrament der Firmung wird die Taufe vollendet.

Durch die Firmung wird den jungen Christen der Heilige Geist verliehen und sie werden damit fester und tiefer in Christus und seine Kirche eingegliedert. Jungen und Mädchen werden so zu „erwachsenen“ Katholiken.

Für den Glauben einstehen

Sie erhalten die Kraft, ihre Verbindung mit der Kirche zu stärken und sich mehr an ihrer Sendung zu beteiligen. Es hilft ihnen, in Wort und Tat für ihren Glauben einzustehen. So salbte Bischof Franz die Firmlinge mit dem Chrisam (ein vom Bischof geweihtes Öl, das aus Olivenöl und Balsamharz hergestellt wird).

Der Bischof legte den Firmlingen die Hände auf und zeichnete mit dem Chrisam ein Kreuz auf dessen Stirn und sprach die Formel: „Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist.“ eschn

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.11.2018