„Die Verbundenheit mit Jesus wagen“

Bad Mergentheim.Im voll besetzten Münster St. Johannes haben 51 junge Leute aus der Hand von Monsignore Martin Fahrner das Sakrament der Firmung erhalten.

Monsignore Fahrner ist in der Priesterausbildung tätig, er ist Direktor des Wilhelmstifts in Tübingen. Die Firmanwärter hatten sich ein halbes Jahr lang unter der Leitung von Pastoralreferent Jens Jörgensmann und mit Hilfe vieler Ehrenamtlicher auf ihre Firmung vorbereitet. Kenntnisse über den christlichen Glauben, das Leben als Christ in der Gemeinde, die Feier des Gottesdienstes und vieles andere mehr waren Bestandteil des Firmkurses, der mit Hilfe unterschiedlicher Module von den Jugendlichen erfahren und vertieft wurden. Aufgrund persönlicher Entscheidung erneuert der Firmling sein Taufversprechen, bekennt sich zu seinem Glauben.

Der Firmgottesdienst wurde von den Jugendlichen selbst vorbereitet. Sie wählten die Texte der Lesungen aus, ebenso wie die Texte, die während der Firmspendung verlesen wurden. Sie handelten von Glück, von Träumen, vom Lächeln, das jeden verschönt, von den Zauberworten Liebe und Dankbarkeit: Es waren Mut machende und nachdenklich stimmende Worte. Dazwischen stimmte der Jugendchor St. Johannes textlich dazu passende moderne Lieder an. In seiner Predigt ging Monsignore Fahrner auf den Vorbereitungsweg zur Firmung ein, der bereits bei der Taufe begonnen habe. Die Eltern hätten damals für ihr Kind entschieden, es der Fürsorge Gottes anzuvertrauen, es in Gottes starke Hände zu legen.