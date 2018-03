Die Wirklichkeit übertrifft die Fiktion

Anzeige

Bommarius hat zeitgenössische Quellen ausgewertet und konnte erstmals auch bisher unbekannte Regierungsakten einsehen.“

Christian Bommarius, geboren 1958 in Frankfurt am Main, aufgewachsen in Bonn, lebt in Berlin. Er ist Journalist und Jurist und arbeitet als Kommentator u.a. für die Berliner Zeitung und die Frankfurter Rundschau.

Bisherige Buchveröffentlichungen: „Das Grundgesetz: Eine Biographie“ (Rowohlt Berlin, 2009); „Wir kriminellen Deutschen“ (Siedler, 2004). Im März wird er mit dem Heinrich-Mann-Preis (für Essayistik) der Akademie der Künste ausgezeichnet.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.02.2018