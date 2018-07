Anzeige

140 Kinder sind derzeit in Bad Mergentheim ohne Betreuungsplatz! Wow. Eine gewaltige Zahl.

Das heißt, viele Familien würden gerne ihren Nachwuchs betreuen lassen und müssen nun schauen, wie sie alleine oder anders zurecht kommen. Die Stadt kann ihnen derzeit nicht helfen. Das sorgt für Zündstoff und kein gutes Bild der Kurstadt bei den Betroffenen und ihren Angehörigen. Es ist höchste Zeit für Gegenmaßnahmen auf breiter Front, die in Teilen dauerhaft, aber auch zeitlich befristet angelegt werden sollten, so wie bereits vom Bauamt vorgesehen, um auch in Zukunft keine Überkapazitäten bezahlen zu müssen, wenn die Kinderzahl wieder sinken sollte.

Der Gemeinderat hat sich auf den Weg gemacht, die Lage mit der Stadt zu analysieren und in einer Sondersitzung die Weichen zu stellen. Das ist gut so. Aber die Zeit drängt.