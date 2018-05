Dieb war auf Angelzubehör aus

Anzeige

Bad Mergentheim.Auf Angelzubehör hatte es am Mittwochnachmittag ein Mann in einem Geschäft für Agrarprodukte an der Zaisenmühlstraße abgesehen. Der Unbekannte bezahlte zwar gegen 16.30 Uhr ein Produkt an der Kasse, löste aber dann den Warensicherungsalarm aus. Der Verkäufer sprach den Mann auf ein nicht bezahltes Päckchen Angelzubehör an, woraufhin der Unbekannte den Artikel bezahlte. Als der Warenalarm erneut ertönte, verließ der Mann einfach den Laden. Der Verkäufer verfolgte ihn und forderte ihn zur Herausgabe eines bestimmten Angelzubehörprodukts auf, das er an ihm gesehen hatte. Der Mann übergab es zwar, verweigerte dann aber die Herausgabe von möglichem weiteren Diebesgut. Er flüchtete mit dem Fahrrad, nachdem der Verkäufer ankündigte, die Polizei zu verständigen. Der Mann ist circa 180 bis 185 Zentimeter groß, hat rote Haare, eine kräftige Figur und ein Tattoo von einem Gesicht auf einem Unterarm. Am Mittwoch war er offenbar alkoholisiert und trug eine schwarze Vliesjacke, blaue Jeans, neonblaue Trekking- oder Sportschuhe und eine Sonnenbrille. Personen, die den Mann kennen oder Hinweise zu ihm geben können, wenden sich unter Telefon 07931/5499-0 an die Polizei.