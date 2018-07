Diebstahl auf Areal der Feuerwehr

Anzeige

Dörzbach.Blöd gelaufen ist es für Unbekannte, die am frühen Sonntagmorgen von dem Gelände des Feuerwehrmagazins in Dörzbach diverse Festgarnituren entwendeten. Aufgrund von einem Polterabend, der am Samstagabend stattgefunden hatte, waren auf dem Gelände der Feuerwehr mehrere Garnituren aufgestellt. Die Unbekannten fuhren um circa 4 Uhr mit einem Fahrzeug auf das Gelände des Feuerwehrmagazins und fingen an die Garnituren einzuladen. Eine Zeugin, die zufällig vorbei kam, konnte die Personen dabei beobachten und merkte sich ein Teil des Kennzeichens. Als die Unbekannten die Zeugin bemerkten, flüchteten sie mit dem Fahrzeug. Durch die Polizei konnten die Personen sowie das Fahrzeug mittlerweile ermittelt werden. Die entwendeten Garnituren brachten sie zurück. pol