„Dieses Versprechen bleibt“

Wachbach.Was ist Freundschaft? So fragten die fünf Konfirmanden aus Herbsthausen und Wachbach in ihrem Katechismusgottesdienst. Antworten auf diese Frage fanden sie in dem Film „Ziemlich beste Freunde“. Dort schließen ein Querschnittsgelähmter und ein Farbiger über alle Unterschiede hinweg Freundschaft.

Die Konfirmanden leiteten souverän durch den Gottesdienst und wurden dabei musikalisch von der Band Upstairs unterstützt, die das Thema Freundschaft mit Pop- und modernen Kirchenliedern ebenfalls aufgriff.

An ihrem großen Tag bekamen die Konfirmanden dann zur Feier ihrer Konfirmation zu ihrem jeweiligen Denkspruch ein individuelles Bild, das die Zusage Gottes an sie farbenfroh illustriert. Wenn auch vieles im Leben unbeständig und unsicher ist, so Vikar Bastian Hein, bleiben diese Versprechen Gottes doch bestehen. Hein griff dazu das Lied „Irgendwas bleibt“ von Silbermond auf und der Kirchenchor sang von Gottes Wort als einer Quelle des Lebens. Konfirmiert wurden Christina Haas, Sophia Quenzer und Matthias Lust sowie Tim Herrmann und Jonas Zeihsel (beide Herbsthausen). pm