Diesmal gab es gleich zwei Sieger

Bad Mergentheim.Mit einem Doppelsieg für Ivica Mijajlovic und Ines Strohmaier (beide aus Österreich) endete der dritte Mergentheimer Poetry Slam.

Die Organisatoren, Carsten Pauly und Volker Schröder aus dem Jugendhaus Marabu, waren zufrieden mit dem anspruchsvollen Slam mit immerhin neun Teilnehmern. Das schöne, beinahe sommerliche Wetter zog allerdings einige interessierte Besucher lieber in die Biergärten anstatt in die Wachbacher Straße. Die Besucher, die da waren, bereuten ihr Kommen allerdings nicht.

In jeweils drei Dreiergruppen traten die Slammer gegeneinander an. Die Lokalmatadoren aus dem Main-Tauber-Kreis, Gabriele Bachem-Böse, Martina Knödler und Jana Krank, kamen dabei aber allesamt nicht ins Finale, sondern schieden wie auch Markus Riks, Manuela Mühlegg und Dorothee Röder bereits in der Gruppenphase aus. Die beiden Akteure aus der Alpenrepublik, sowie Cris Ortega Singer aus Erlangen, gewannen ihre Gruppen und trafen im Finale aufeinander.