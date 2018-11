Digitale Kompetenz bewiesen

Bad Mergentheim.Nach drei Jahren Unterricht im neuen Ausbildungsberuf „Kaufmann/-frau im Büromanagement“ haben sich die zehn Auszubildenden an der Kaufmännischen Berufsschule Bad Mergentheim (KSM) freiwillig der praktischen Zusatzprüfung ihrer Computerkenntnisse gestellt. Es war die erste Prüfung dieser Art an der KSM. Dabei mussten die Auszubildenden fortgeschrittene Aufgaben online unter Aufsicht zertifizierter Lehrkräfte lösen. Bisher gibt es nur wenige Schulen in Baden-Württemberg, die den Erwerb des Computerführerscheins anbieten, verlangt er doch fortgeschrittene digitale Kompetenzen.

So musste in Textverarbeitung effektives Arbeiten durch die Verwendung von Bausteinen, Feldern, Formularen und Vorlagen gezeigt werden. Anspruchsvoll war auch die Tabellenkalkulation mit fortgeschrittenen Funktionen aus Logik, Statistik und Finanzmathematik sowie Formatierungen mit benutzerdefinierten Zahlenformaten. Bei dem Erstellen einer Präsentation mit Folienmaster und Vorlagen hatten die geübten Schüler keine Probleme. Schulleiter Wilhelm Ehrenfried konnte nun die digitalen Führerscheine „ECDL advanced office“ übergeben.

Diese Zertifikate belegen professionelle Kenntnisse für das digitale Büro und sind wichtig für die berufliche Karriere im kaufmännischen Bereich, weshalb sich die Schule als Prüfungsstelle für den ECDL von der Deutschen Gesellschaft für Informatik hat begutachten und einrichten lassen. ksm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.11.2018