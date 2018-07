Anzeige

Bad Mergentheim.Unter dem Motto „Dinner for friends“ bietet das Landwirtschaftsamt des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis am Donnerstag, 26. Juli, von 14 bis 17.30 Uhr in seiner Kochwerkstatt, Wachbacher Str. 52, in Bad Mergentheim einen Kochworkshop für Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 18 Jahren an.

Zu Beginn der Sommerferien heißt es „Willkommen zu einem Dinner mit Freunden“. Essen macht Spaß und das gemeinschaftliche Kochen mindestens genauso.

Die Teilnehmer werden ein Drei-Gänge Menü zubereiten, überraschende Getränke mixen sowie Raum und Tisch stilvoll dekorieren. Zum Abschluss genießen alle zusammen die selbstgekochten Speisen.