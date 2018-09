„Dino-Show“ im katholischen Gemeindehaus

Bad Mergentheim.Eine „Dino-Show“ findet am Samstag, 29. September, ab 16 Uhr im katholischen Gemeindehaus (Marienstraße 1) statt. Tickets gibt es nur an der Tageskasse – ab 15.30 Uhr. In einer „atemberaubenden, rund 70-minütigen Mitmachshow, speziell für Kinder ab drei Jahren“, versprechen die Veranstalter interessante Erlebnisse für alle Teilnehmer. Computergesteuerte und lebensecht aussehende, große und kleine Dinosaurier kommen zum Einsatz. Die Kinder haben, so die Veranstalter, die Gelegenheit, Dinos hautnah zu erleben, anzufassen und ganz Mutige können sogar auf ihnen reiten. Bild: Neigert

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.09.2018