Diskussion über Jugend-Angebote und die Aufenthaltsqualität

Anzeige

Dabei machten die Jugend-Vertreter bei der Frage „E-Book oder Print“ deutlich, dass sie auch nach wie vor den Charme des gedruckten Buches schätzen. Und sie versprachen, ihre Ideen für die Stadtbücherei mit in das Gesamtgremium zu nehmen und in einer der nächsten Sitzungen zu diskutieren. Dazu gehört beispielsweise ein „Jugendtag“ mit einem auf die Zielgruppe der 14- bis 18-Jährigen zugeschnittenen Programm.

Ein weiteres Thema, an dem der Jugendgemeinderat arbeitet, ist die Stadtstrand-Konzeption im Zuge der Landesgartenschaubewerbung Bad Mergentheims. Dazu wurden bereits eine Reihe von Ideen für den Kommissionsbesuch am 25. April gesammelt, bei dem die Jugendlichen den Fachleuten ihr Projekt präsentieren möchten. Die nächste öffentliche Sitzung des Jugendgemeinderats findet am Mittwoch, 11. April, um 17.30 Uhr im Sitzungssaal des Neuen Rathauses statt. stv

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.03.2018