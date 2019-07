Diskussionen über Straßensperrungen

Bad Mergentheim.Mit dem traditionellen Rückblick auf die letztjährigen Aktivitäten eröffnete Hans-Joachim Kuhn, Vorsitzender der Bad Mergentheimer Citygemeinschaft, die diesjährige Mitglieder-Hauptversammlung. Kernbestandteile dieser bei Kunden und Gästen gleichermaßen beliebten Events seien unter anderem die verkaufsoffenen Sonntage mit Pferde- und Krämermarkt, die „Langen Einkaufsnächte“ (mit Airlights im Mai und Musikgruppen im September), die „City-Dinner-Tour“ sowie die große Weihnachtsaktion im Dezember. Daneben habe sich, so Kuhn, die Übergabe von Buchpreisen an die Jahrgangsbesten der Kaufmännischen Berufsschule als Höhepunkt im Jahreslauf etabliert.

Geplant sei, diese Aktivitäten in ihren Grundstrukturen weiterzuentwickeln und auch im kommenden Jahr, zusammen mit der Stadt und anderen Teilnehmern, der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Kritisch hinterfragt wurde von Hans-Joachim Kuhn das Verhalten des „Aktiv Centers“, das bei der „Langen Einkaufsnacht“ ihre Läden bereits um 20 Uhr geschlossen hätten. Ein solches Vorgehen sei nicht zielfördernd und schade so Kuhn weiter, der ganzen Bad Mergentheimer Geschäftswelt. Auch habe das „Aktiv Center“ bis heute nicht die erhoffte Attraktivitätssteigerung für die Stadt und die Region gebracht.

Erfreulicher Kassenbericht

Nachdem Schatzmeister Aleksandar D. Trslic seinen, erfreulich positiven Kassenbericht vorgetragen hatte und vom Gremium – zusammen mit dem Vorstand – entlastet wurde, stellte Werbestratege Klaus Arnold das diesjährige Weihnachtsgewinnspiel der Bad Mergentheimer Citygemeinschaft vor. Vorgesehen sei ein City-Gutschein-Gewinnspiel mit kleinen, nummerierten Schokoladetäfelchen. Mehr solle im Augenblick nicht verraten werden, um den Überraschungseffekt nicht zu gefährden. Klar sei aber, dass man die Öffentlichkeit rechtzeitig vor Beginn der Aktion über das genaue Gewinnspiel-Prozedere unterrichten werde.

Wie Kuhn in seinen folgenden Ausführungen betonte, wolle man den überaus attraktiven und in der ganzen Region beliebten Weihnachtsmarkt räumlich weiter ausdehnen. So sollen primär im Bereich der Burgstraße, neue Stände zugelassen werden. Man könne den Kunden und Gästen damit ein noch vielfältigeres, weihnachtliches Sortiment anbieten. Auch über eine zeitliche Verlängerung des Weihnachtsmarktes könne man nachdenken.

Diskutiert werden müsse, so der Vorsitzende weiter, auch über den Stadtlauf (zuletzt im April), der zum Leidwesen der Kaufmannschaft immer samstags durchgeführt werde. Diese Veranstaltung habe in den letzten Jahren vermehrt dazu beigetragen, dass viele Kunden die Stadt an diesem Tag meiden, da sie durch zahlreiche Straßensperrungen abgeschreckt würden und zudem keine Parkplätze fänden. Eine Lösung wäre, so Kuhn, den Stadtlauf auf einen Sonntag, wie in etlichen anderen Städten auch, zu verlegen. Dieses Thema müsse ernsthaft und ohne Scheuklappen mit den Veranstaltern besprochen werden.

Große Bedenken

Auch die immer wieder ins Gespräch gebrachte Sperrung der Kapuzinerstraße und die angedachte Ausweitung der Fußgängerzone, mache ihm, so Kuhn, große Sorgen. Klar sei, dass zu restriktive verkehrliche Maßnahmen die Innenstadtgeschäfte negativ beeinflussen würden. Bei Fußgängerzonen müsse ein Gleichklang von Einwohnergröße und Größe der Fußgängerzone angestrebt werden. Dieser Gleichklang sei in Bad Mergentheim bereits jetzt gegeben, sodass man sich vermehrt auf die Schaffung von verkehrsberuhigten Bereichen konzentrieren solle. Diese würden es den motorisierten Kunden ermöglichen, die im äußeren Innenstadtring gelegenen Geschäfte mit Schrittgeschwindigkeit anzufahren. Gleichzeitig müsste der immer wieder zu verzeichnende Schleichverkehr konsequent unterbunden werden.

In der sich anschließenden Diskussion kam auch zum Ausdruck, dass nicht allein die verkehrliche Erschließung der Innenstadt verkaufsrelevant sei, sondern auch der Eventcharakter des Einkaufens ständig an Bedeutung gewinne, insbesondere mit Blick auf den ständig steigenden Internethandel.

OB nimmt Sorgen „sehr ernst“

Wie Oberbürgermeister Udo Glatthaar in seinem Grußwort an die Bad Mergentheimer Citygemeinschaft betonte, nehme er die Sorgen der Einzelhändler sehr ernst und habe sie auch auf die Agenda des Gemeinderates für die kommenden Jahre gesetzt. Klar sei für ihn, dass verkehrliche Änderungen in der Innenstadt behutsam und mit Beteiligung aller Betroffenen angegangen werden müssten.

Für ihn habe, im Gegensatz zum Durchgangsverkehr, der Ziel- und Quellverkehr oberste Priorität. Eine solche Strategie verringere das innerstädtische Fahrzeugaufkommen insgesamt, stelle aber gleichzeitig sicher, dass auch motorisierte Kundschaft in das Stadtzentrum gelangen könnte.

Laut OB müsse ein tragfähiger Kompromiss zwischen den Interessen der Innenstadtgeschäfte und deren Kunden, den Besuchern sowie den jeweiligen Anwohnern gefunden werden. Um solch konsensfähige Möglichkeiten auszuloten und dann auch zu guten Lösungen zu gelangen, werde die Stadtverwaltung zukünftig vermehrt Bürgerversammlungen (siehe Gänsmarkt-Umgestaltung) anberaumen und zwar zu den verschiedensten Themenkomplexen, so Glatthaar abschließend.

Mit einem Dank an alle die die Aktivitäten der Bad Mergentheimer Citygemeinschaft tatkräftig unterstützten, schloss Hans-Joachim Kuhn die diesjährige Mitglieder-Hauptversammlung.

