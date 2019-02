Doch, es gibt Auswahl

Es gibt nur einen Bewerber für den Posten des Oberbürgermeisters in Bad Mergentheim. Und trotzdem gibt es eine Wahl am kommenden Sonntag. Das mögen manche verwunderlich, schräg oder gar als unnötig empfinden – doch unsere Demokratie lebt mit und von den Wahlen. Sie baut darauf auf.

Wir Bürger haben hier ein Recht, um das uns viele Menschen auf dieser Erde beneiden.

Mit einem Gang zur Wahlurne – oder eben der Briefwahl – stützen wir die Demokratie und bekunden unsere Wertschätzung für dieses freie Land, in dem wir so viele Möglichkeiten haben, unseren Weg zu gehen, unsere Meinung kund zu tun und in Frieden miteinander zu leben.

Es stimmt übrigens nicht, dass am Sonntag keine Auswahl besteht!

Es gibt ganze vier Varianten abzustimmen. Die erste Möglichkeit ist dem Kandidaten Udo Glatthaar mit einem Kreuzchen seine Stimme zu geben. Auch den Stimmzettel ohne Kennzeichnung abzugeben, ist denkbar, dann erhält der aufgedruckte Bewerber eine Stimme – also wiederum Udo Glatthaar. Man kann aber auch den Namen einer anderen wählbaren Person mit weiteren Angaben zur zweifelsfreien Identifizierung dieser Person, möglichst unter Angabe des Vor- und Familiennamens, des Berufs, der Anschrift, usw., in die freie Zeile auf dem Stimmzettel eintragen. Und zu guter Letzt kann man durch ein „Nein“ oder das Durchstreichen des Zettels, seinen Vorbehalt ausdrücken und eine ungültige Stimmabgabe produzieren. Beleidigende oder auf die Person des Wählers hinweisende Zusätze machen den Wahlzettel übrigens ebenfalls ungültig.

