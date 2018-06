Domizil jetzt in der Probsteistraße 12

Anzeige

Bad Mergentheim.Seit 2012 gibt es neben der bestehenden Tagesstätte für psychisch kranke Menschen in Tauberbischofsheim auch eine Tagesstätte in Bad Mergentheim. Diese war zuletzt in Räumlichkeiten im Unteren Graben untergebracht. Nachdem dieses Gebäude vom Vermieter anderweitig genutzt werden sollte, erfolgte nun der Umzug ins neue, größere Domizil in der Probsteistraße 12.

Mit einer offiziellen Feier mit zahlreichen Gästen aus dem Bereich der psychosozialen Versorgung und Besuchern der Tagesstätte wurde diese nun eröffnet.

Alfred Wolfert, Geschäftsführer der VOP gGmbH, hieß alle Feiergäste willkommen und berichtete vom Umzug und den Renovierungsarbeiten. Grußworte sprachen die Sozialdezernentin des Main-Tauber-Kreises Elisabeth Krug sowie der Vorsitzende des Gesellschafters „Verein für offene Psychiatrie im Main-Tauber-Kreis“, Rüdiger Paul.