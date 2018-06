Dorfplatz wird feierlich übergeben

Anzeige

Neunkirchen.Der neue Dorfplatz im Bad Mergentheimer Stadtteil Neunkirchen wird am Freitag, 6. Juli, an die Bürgerschaft übergeben und mit einer Feier eröffnet. Los geht es um 18 Uhr mitten auf der neugestalteten Fläche in der Ortsmitte gegenüber der Kirche. Zum Programm gehört eine Vorstellung des Projekts durch Ortsvorsteher Josef Wülk. Auch Oberbürgermeister Udo Glatthaar wird vor Ort sein und die offizielle Übergabe vornehmen. Der Männergesangverein und der Kirchenchor umrahmen die Veranstaltung gemeinsam musikalisch. Nach dem offiziellen Teil gibt es einen Empfang und die Gelegenheit, den neuen Platz bei Bewirtung noch ein wenig zu feiern. stv