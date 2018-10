Dorothea Ulshöfer holt Titel

Bad Mergentheim.Die „Crazy Sportpfoten Bad Mergentheim“ sind ein noch recht junger Hundeverein in Bad Mergentheim, der jedoch schon Erfolge vorzeigen kann. Am Wochenende nahm der Verein am „1. Baden-Württemberg Rally Obedience Championat“ in Emmendingen teil, bei dem man sich den Championtitel holte.

Bei dieser Sportart ist die mit verschiedenen Aufgaben verknüpfte Strecke in mehrere Stationen gegliedert. Schilder zeigen dem Mensch-Hund-Team an, welche Richtung und welches Tempo zu nehmen sind. Der Hundeführer nimmt seinen Hund bei Fuß und arbeitet sich möglichst präzise und schnell durch die Übungen. Die motivierte und freie Zusammenarbeit zwischen Mensch und Hund ist Grundvoraussetzung für den Erfolg in dieser Hundesportsparte. Der Schwierigkeitsgrad wird in fünf verschiedene Leistungsklassen unterteilt: Senioren (Hunde ab acht Jahre), Beginner, Klasse 1, Klasse 2 und Klasse 3. In jeder Klasse können maximal 100 Punkte erreicht werden. Unter den 120 Startern waren auch die Crazy Sportpfoten Bad Mergentheim, die mit drei Teams angereist waren. Franziska Irentschuk mit Odie erreichte in der Beginner-Klasse 77 Punkte. Stephanie Beutner mit Freyja kam in derselben Klasse auf 71 Punkte.

Dorothea Ulshöfer wurde mit Ferox vom Hause Ritter Baden-Württemberg Champion in der Klasse 1. Sie kam auf 98 Punkte.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.10.2018