Dorothee Glöckner und Edwin Gramlich gewinnen

Bad Mergentheim.Das Turnier um den „Cup der Diabetes-Klinik“ wurde im Golfclub Bad Mergentheim in diesem Jahr nun zum siebten Mal ausgetragen und ist wie auch in den vergangenen Jahren eines der beliebtesten Turniere des Jahres. Das Team vom Diabetes-Zentrum Mergentheim war nach Führung von Helga Bergis und Geschäftsführer Thomas Böer sowie vom Chefarzt Prof. Dr. Thomas Haak, auch dieses Jahr wieder sehr bemüht, den 77 Teilnehmern ein gut organisiertes Turnier zu bieten.

Schon am frühen Morgen starteten bei hervorragendem Wetter die ersten Teilnehmer auf einem bestens vorbereiteten Platz. Alle Spieler hatten sichtlich Spaß und größtenteils auch viel Erfolg und so trugen sich wieder etliche Spieler in die Siegerlisten des Turniers ein. Die Siegerehrung wurde von Helga Bergis sowie Spielleiter Werner Hellinger durchgeführt, die an die Sieger der einzelnen Wettbewerbe wertvolle Gutscheine überreichten.

Auch diesmal wurden wieder zahlreiche Sonderpreise vergeben, dazu zählten wie üblich „nearest to the pin“ sowie „nearest to the line“. Diese Preise sicherten sich Erika Krieger und Annemarie Stadtmüller bei den Damen sowie Werner Hellinger und Edwin Gramlich bei den Herren.