Dr. Hofmann kein CDU-Mitglied mehr

Bad Mergentheim.Seit zehn Jahren gehört Dr. Klaus Hofmann (54) dem Gemeinderat an. Jetzt wurde bekannt, dass er aus der CDU ausgetreten ist. Auf Nachfrage bestätigte Dr. Hofmann, der als Richter in Stuttgart arbeitet, seinen Schritt und begründete diesen mit seiner Ablehnung von Entscheidungen auf der CDU-Bundesebene. Mit der CDU-Fraktion in Bad Mergentheim habe er keine Probleme und bleibe deshalb als Parteiloser der Fraktion bis zum Sommer angehörig. Im Mai stehen die Kommunalwahlen an – da werde er nicht mehr antreten, kündigte Dr. Hofmann an, auch nicht für eine andere Partei. Bei der Gemeinderatswahl 2014 hatte Dr. Klaus Hofmann beachtliche 4153 Stimmen erhalten und fuhr damit das viertbeste Ergebnis auf der Bad Mergentheimer CDU-Gemeinderatsliste ein. Das Gremium in der Kurstadt umfasst aktuell 31 Stadträte und den Oberbürgermeister. sabix

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.01.2019