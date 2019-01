Drei Leiterinnen hören gemeinsam auf

Bad Mergentheim.Mit einem Paukenschlag endete das evangelische „Nachbarschaftstreffen der Frauen“: Die langjährigen Leiterinnen gaben ihren Abschied bekannt und sorgten damit für Wehmut unter den Teilnehmerinnen.

Mehr als 25 Jahre lang hat Gislinde Forkel bei den Treffen mitgearbeitet, die die evangelische Kirche jährlich im Januar veranstaltet. Begonnen hat sie bei den „Nachbarschaftstreffen“ in Creglingen und Weikersheim, ursprünglich veranstaltet zusammen mit den Landfrauen. Nach ihrem Umzug in die Kurstadt war Forkel hier weiter aktiv. Auch Hildegard Schaumburg gehört zum festen Stamm des Bad Mergentheimer Nachbarschaftstreffens. Wie lange sie hier mit Herz und Hand angepackt hat, weiß sie nicht mehr genau – aber mehr als zwei Jahrzehnte sind es auf jeden Fall. Gemeinsam übernahmen die beiden engagierten Frauen die Leitung der Veranstaltung. Als Margit Kreß 2007 als Vertreterin des Bad Mergentheimer Distrikts in den evangelischen „Bezirksarbeitskreis Frauen“ gewählt wurde, wurde sie gleich mit in diese spannende Aufgabe integriert.

In der ruhigen Winterzeit, das war einst der Grundgedanke des Nachbarschaftstreffens, wollte man evangelischen Frauen die Gelegenheit zur Gemeinschaft zum Hören von Vorträgen und zum Gedankenaustausch geben. Die landeskirchliche Frauenarbeit gab ein Jahresthema vor, lieferte Material dazu – und die Gemeindehäuser waren gut gefüllt. Nicht nur in Bad Mergentheim haben sich die Zeiten geändert: Das Interesse an Vortragsveranstaltungen hat abgenommen.

So wurde schon vor Jahren das Treffen auf einen halben Tag reduziert. Doch immer wieder gelang es dem engagierten Team, eine sachkundige Frau als Rednerin zu gewinnen. Und auch diesmal waren immerhin 35 Frauen dabei, die im hübsch geschmückten Albert-Schweitzer-Saal auf gute Worte warteten. Auch einige jüngere Teilnehmerinnen waren dabei – und die Ökumene war auch eingezogen. Brigitta Scheuring begleitete wie immer am Flügel die Lieder.

Zum landesweit vorgegebenen Thema „Gewoben in Gottes Geschichte“ sprach Ingeborg Raab aus Dinkelsbühl, langjährige Abgeordnete in der evangelischen Landessynode. In der Folge der Einführung des Frauenwahlrechts in Deutschland vor 100 Jahren hätten sich die beruflichen, familiären und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen verändert. So sei es möglich gewesen, dass sich Frauen zum Beispiel im „Evangelischen Frauenwerk in Württemberg“ organisieren konnten. „Nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart verstehen und die Zukunft gestalten“ so Raab. Sie zeigte das am Leben der einfachen Bevölkerung in der mittelalterlichen Freien Reichsstadt Dinkelsbühl, wo sie heute als Stadtführerin tätig ist. Dabei sprach sie von der Armen- und Krankenfürsorge, dem Spitalwesen, aber auch von den Hexenprozessen und Umbrüchen und Streitigkeiten nach der Reformation. Wo damals Schlimmes geschehen sei, seien die Akteure Kinder ihrer Zeit gewesen – doch „wir haben uns nicht verändert“, heute geschehe Verleumdung eben durch die sozialen Medien.

Als ehemalige Bürgerin der Leinenweberstadt Laichingen verstand es Raab auch, die Mühen der Weber früherer Zeiten darzustellen. Bei einer Meditation wurde deutlich, dass „wir alle miteinander verwoben, vernetzt und eingebunden sind“. Der Psalm 139 spreche sogar von Gott als Weber des Lebens. Die Teilnehmerinnen des Nachbarschaftstreffens durften dann ihren eigenen Lebensfaden einweben in einen Webrahmen.

Völlig überrascht und sprachlos waren die Gäste, als nach dem üblichen Rück- und Ausblick die drei Leiterinnen Gislinde Forkel, Hildegard Schaumburg und Margit Kreß bekannt gaben, dass sie „Adieu sagen“ und „jetzt die Zeit zum Aufhören ist“.

Ob das Nachbarschaftstreffen in Bad Mergentheim eine Zukunft haben wird, kann derzeit niemand sagen. peka

