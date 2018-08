Drei Pokale für die Sieger

Bad Mergentheim.Bei strahlendem Sonnenschein hat die Tennisabteilung des SV Löffelstelzen ihren Familientag ausgerichtet. Zahlreiche Kinder und Eltern fanden sich auf den Tennisplätzen in Löffelstelzen ein. Das Team Jugend der Tennisabteilung um Simon Spachmann, Anette Henninger und Philipp Spachmann hatte sich dafür einiges überlegt.

So wurden auf den Tennisplätzen verschiedene Stationen mit Koordinationsübungen aufgebaut, an denen sich die Teams im Wettbewerb gegeneinander beweisen mussten. Das Sieger-Team erhielt jeweils ein Schleifchen am Tennisschläger. Bei der Siegerehrung erhielten die drei Teams mit den meisten Schleifchen am Schläger Pokale.

Aber auch alle anderen Teilnehmer gingen nicht leer aus und durften sich über tolle Preise freuen. Der Tag klang bei einem gemeinsamen Grillen aus.

Beim Familientag der Tennisabteilung SV Löffelstelzen stand der Spaß an der Bewegung und am Tennissport stets im Mittelpunkt. Das Ziel, die neuen jungen Tennistalente und ihre Eltern auf dem Tennisplatz zusammenzubringen, wurde erreicht. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.08.2018