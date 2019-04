Drei Verletzte am Würth-Haus

Bad Mergentheim.Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 10 000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstag auf einem Parkplatzgelände in der Reinhold-Würth-Straße. Der 81-jährige Fahrer eines Pkws fuhr vermutlich in der Folge von Alkoholkonsum frontal gegen ein Hoftor. Drei Mitfahrer wurden hierbei leicht bis schwer verletzt und kamen mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 81-jährigen Fahrer ergab einen Wert von circa 1,6 Promille. Er musste die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss der Mann nun rechnen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.04.2019