Drei Verletzte bei Unfall

Bad Mergentheim.Zwei Schwerverletzte mussten nach einem Unfall auf der B 290 bei Bad Mergentheim vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Kurz nach 16 Uhr befuhr am Dienstag ein 43-Jähriger mit seinem Mini die B 290 von Bad Mergentheim in Richtung Herbsthausen und wollte nach links in den Parkplatz „Spessartblick“ einbiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste er anhalten. Eine hinter ihm fahrende 66-Jährige hielt mit ihrem Ford Fiesta ebenfalls an. Dies sah eine Skoda-Fahrerin offenbar zu spät, so dass ihr Pkw mit so großer Wucht gegen das Heck des Fiestas prallte, dass dieser auf den Mini geschoben wurde. Die Skoda-Fahrerin, ihre Beifahrerin und die Lenkerin des Fords wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus gefahren. Der Fahrer des Mini blieb unverletzt. Am Skoda und am Ford entstand jeweils Totalschaden. Die Schadenshöhe an allen Pkw schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 25 000 Euro. Die B 290 musste zur Versorgung der Verletzten und der Bergung der Fahrzeuge zeitweise voll gesperrt werden. pol

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 07.02.2019