Dreimal „Top-Klinik“

Die Rehaklinik Ob der Tauber. © Klinik

Bad Mergentheim.Auch im Jahr 2018 hat das Nachrichtenmagazin „Focus“ wieder bundesweit Rehakliniken einem Qualitätsvergleich unterzogen. Veröffentlicht wurden die Ergebnisse in der neu erschienenen Ausgabe „Focus Gesundheit – Die besten Rehakliniken 2019“. Besonders freuen darf sich die Rehaklinik Ob der Tauber. Sie gehört in gleich drei der untersuchten Fachbereichen zu den besten Rehakliniken Deutschlands: Diabetes, Krebs und Magen-Darm. Ein Platz auf der „Focus“-Liste wird nur bei überdurchschnittlich guten Ergebnissen vergeben.

Die Rehaklinik Ob der Tauber gehört in den Fachbereichen Diabetes, Krebs und Magen-Darm zu den Top-Rehakliniken in Deutschland. Für die Ergebnis-Ermittlung wurden durch das Recherche-Institut Munich Inquire Media (MINQ) in diesem Jahr 1404 Rehakliniken in Bezug auf Reputation, Leistungsangebot sowie Qualität und Serviceleistungen eingehend untersucht. Insgesamt wurden dann durch den Focus bundesweit 418 Einrichtungen mit dem Titel „Top-Rehaklinik“ ausgezeichnet.

„Grundlegend ist es unser Ziel, dass unsere Patienten nach einer schweren Erkrankung oder trotz eines chronischen Leidens wieder aktiv an ihrem gewohnten privaten und beruflichen Leben teilnehmen können. Dabei helfen wir ihnen durch die medizinische Rehabilitation nicht nur dabei, wieder zu Kräften zu kommen sondern bieten ihnen den Raum, sich intensiv mit ihrer Krankheit auseinandersetzen zu können“, erklärt Dr. Sylvia Zipse, Chefärztin der Rehaklinik Ob der Tauber.

Dass die Rehaklinik hier hervorragende Arbeit leistet, zeigt nun auch das Abschneiden im bundesweiten Vergleich. Dementsprechend freuen sich Chefärztin Dr. Sylvia Zipse und der Kaufmännische Leiter Traugott Weber gemeinsam mit dem gesamten Klinik-Team über den Erfolg: „Auf diese Auszeichnung dürfen wir ganz besonders stolz sein, denn es ist eine direkte Bestätigung für unsere tägliche Arbeit in Medizin, Therapie, Pflege und Service.“

Zu den ersten Gratulanten zählte auch Dr. Constanze Schaal, Geschäftsführerin der Reha-Zentren Baden-Württemberg gGmbH: „Meine Glückwünsche gehen an die Rehaklinik Ob der Tauber und alle weiteren Kliniken aus unserem Verbund, die in diesem Jahr wieder durch den Focus ausgezeichnet wurden. Wir haben es wieder bewiesen: Qualität zählt!“ pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.12.2018