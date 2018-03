Dritte Amtsperiode für Birgit Rothenfels

Anzeige

Sie erinnerte mit ihrem Bericht an die verschiedenen Aktionen des Jahres 2017. Hier stand das Maifest mit Maibaumstellen im Mittelpunkt. Obwohl dies immer eine große Herausforderung darstellt, war der kleine Verein in der Lage, das Fest alleine vorzubereiten und durchzuführen. Dies war nur durch hohes Engagement vieler Vereinsmitglieder möglich.

Gut geführt

Birgit Rothenfels bedankte sich bei der Schriftführerin und übergab das Wort an Margret Brunner, die einen positiven Kassenbericht vorlegen konnte. Wie gewohnt empfahl der Kassenprüfer Hubert Rothenfels, für gut geführte Bilanzen, die Entlastung. Im Anschluss richtete er einige Worte, in seiner Funktion als Stadtrat, an die Vereinsmitglieder. Hier erwähnte er im Besonderen die Förderungen der Vereine durch die Stadt Bad Mergentheim und verwies auf die Bewerbung für eine Landesgartenschau. Nach der kompletten Entlastung des Ausschusses, durch Ortsvorsteher Paul Brunner, informierte dieser kurz über Bevorstehendes in der Gemeinde.

Neue Ausschussmitglieder

Im Anschluss fanden die Neuwahlen statt. Hier standen einige Veränderungen an. Helmut Bissinger und Ruth Stark, beide langjährige Ausschussmitglieder, stellten ihr Amt zur Verfügung.

Nachdem die Vorsitzende Birgit Rothenfels sich bei den beiden für ihre langjährigen Dienste bedankt hatte, ging man zu den Wahlen über, die schnell vonstatten gingen. Birgit Rothenfels wurde im Amt der Vorsitzenden bestätigt. Sie trat hiermit ihre dritte Amtsperiode an. Der zweite Vorsitz wurde erneut von Ute Schmitt übernommen.

Sechsköpfiger Beirat

Kassenwartin Margret Brunner und Schriftführerin Andrea Brand blieben ebenfalls ihrem Amt treu. Zudem wurde ein sechsköpfiges Beiratsteam gewählt.

Dies besteht aus Kornelia Ehrmann, Elisabeth Schmitt, Dorothea Gahm und Karl Heinz Strauß. Evelyn Nuber und Anna Pinter kamen neu hinzu.

Nach kurzem Ausblick auf das kommende Vereinsjahr und einer kurzweiligen Bildpräsentation über das Vereinsgeschehen im vergangenen Jahr wurde zum gemütlichen Teil übergeleitet. br

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.03.2018