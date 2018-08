Durch Natur und die Geschichte

Bad Mergentheim.Würth Industrie Service veranstaltet am Freitag, 12. Oktober in Bad Mergentheim im Rahmen der 12. Taubertäler Wandertage, eine Wanderung durchs Taubertal mit anschließender Führung auf dem Drillberg durch die Geschichte der Region.

Treffpunkt ist am Kulturforum Hans-Heinrich-Ehrlerplatz um 13.50 Uhr. Von dort führt Helmut Fischer die Teilnehmer auf einer fünf Kilometer langen Strecke zum Drillberg. Es folgt eine kurze Vorstellung der Würth-Gruppe sowie der Industrie Service und des C-Teile-Managements im Betriebsrestaurant, bei der die Teilnehmer erste Einblicke in die Philosophie und Geschichte des Unternehmens bekommen. Anschließend besteht die Möglichkeit in 800 Jahre alter Geschichte umher zu wandern und mehr über den Drillberg zu erfahren.

Die Dauerausstellung „Führungskultur rund um den Trillberg – einst und jetzt“ im Industriepark, dem Gelände der ehemaligen Deutschordenskaserne, führt in die Vergangenheit und zeigt ihre Einbindung in europäische Ereignisse.

Der Gang durch die Vergangenheit politischer, militärischer und wirtschaftlicher Führung zielt darauf ab, die Komplexität verantwortlichen Führungshandelns aufzuzeigen und zeitlos gültige Werte und Maximen zu bestimmen, die das Führungshandeln leiten müssen, wenn Führung „Kultur“ werden soll. Auch ein besonderes Erlebnis ist die Ausstellung „Einblicke in die Geschichte der Panzerentwicklung“. Ab 16.15 Uhr ist das Ende der Veranstaltung geplant. Die Teilnehmerzahl ist auf 50 Personen begrenzt.

