Durch Schloss und Altstadt

Bad Mergentheim.Je leuchtender ein Blau, desto höher der gesellschaftliche Status. Zuerst trugen die französischen Könige blaue Krönungsmäntel, im Barock wurde Blau zur Modefarbe an den europäischen Höfen. Leuchtend blau ist auch das Justeaucorps des Hochmeisters Clemens August von Bayern auf dem Gemälde von Georges Desmarées in der Neuen Fürstenwohnung im Deutschordensmuseum. Und nicht nur die Farbe ist hochmodern, auch das Kleidungsstück selbst entspricht der neuesten – natürlich französischen – Mode.

Das Museum hat seinen Museumsführer Wolfgang Willig nach dem Desmarées-Gemälde passend „modisch“ ausgestattet und seither empfängt Hochmeister Clemens August von Bayern seine Untertanen/Besucher ganz stilbewusst zur Audienz. Im Rahmen der Reihe „Schloss und Stadt“ des Deutschordensmuseums bietet der langjährige Reisebegleiter und Vermittler von Geschichte am Sonntag, 23. September, um 14 Uhr die Kostümführung „Hochmeister Clemens August und sein Schloss“ an.

Hochmeister Clemens August von Bayern (reg. 1732-61), der Stadt und Schloss zu barocker Pracht verhalf, stellt dabei „sein“ Mergentheim vor. Bei einem Spaziergang plaudert er über die Spuren, die seine Vorgänger im Amt am Schloss, im Schlosshof, am Spital und sonst in der Stadt hinterlassen haben. Seit 1219 hat der Deutsche Orden viele Impulse gesetzt und das Leben in der Region und weit darüber hinaus geprägt. Wolfgang Willig nimmt seine Gäste mit auf eine Reise in die Vergangenheit – und selbstverständlich auch wieder zurück ins Hier und Heute!

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.09.2018