Durch Vollbremsung Kollision gerade noch verhindert

Bad Mergentheim.Zur Gefährdung eines Verkehrsteilnehmers kam es am Mittwoch, um zirka 15.40 Uhr, im Kreuzungsbereich Wachbacher Straße/B 19. Der 49-jährige Fahrer eines Vitos bog im Kreuzungsbereich rechts auf die Bundesstraße in Fahrtrichtung Bad Mergentheim ab. Kurz bevor er auf die Bundesstraße auffuhr, musste er eine Vollbremsung hinlegen, da ihm ein Fahrer eines VWs und ein Motorradfahrer auf seiner Spur entgegen kamen. Die Fahrzeuglenker standen zuvor auf der Linksabbiegerspur der Bundesstraße in Fahrtrichtung Wachbach. Vor diesen zwei Fahrzeugen stand als erstes Fahrzeug ein Sharan. Vermutlich wollten beide den Sharan überholen und nutzen dafür die Auffahrt zur Bundesstraße 19. Der 49-Jährige musste eine Vollbremsung hinlegen, um einen Zusammenstoß mit den Falschfahrern zu vermeiden. Die Fahrzeuglenker fuhren daraufhin davon.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.10.2018