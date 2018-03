E- und U-Musik mit fließenden Grenzen

Anzeige

Bad Mergentheim.Hits von Klassik bis Pop und ein hochkarätiger Stargast erwarten die Besucher am Donnerstag, 22. März, im Kursaal Bad Mergentheim. Um 19.30 Uhr starten dort die „Ovationen 2018“ erstmals in Bad Mergentheim. Yury Revich präsentiert sechs junge Solisten der Extraklasse zusammen mit Gitarrist und Moderator Florian Brettschneider. Gute Unterhaltung ist garantiert, die sich nicht um die Grenzen von E- und U-Musik schert.

Yury Revich, einer der ausdrucksstärksten russischen Violinisten seiner Generation, lebt in Wien. In seiner erfolgreichen internationalen Karriere arbeitet er mit vielen weltbekannten Musikern zusammen. Yury ist regelmäßig in den renommiertesten Konzertsälen Europas, des Mittleren Ostens, Nordamerikas, Nordafrikas und Asiens zu Gast. Seine Auftritte an der Carnegie Hall, im Wiener Musikverein, der Tschaikowski-Halle in Moskau und im Pariser Théâtre des Bouffes du Nord, in der Berliner Philharmonie, der Mailänder Scala und im ausverkauften Gewandhaus Leipzig waren eine Sensation. Im Oktober 2016 nahm er im Konzerthaus Berlin den „Echo Klassik“-Award aus den Händen von Thomas Gottschalk entgegen. Weihnachten 2016 war Yury Revich Stargast in der ZDF-Show „Weihnachten in Bethlehem“ aus der dortigen Herz Jesu-Kirche bei Moderator Markus Lanz. Weitere Glanzpunkte bieten die Jungen Solisten – wie Florian Brettschneider, nicht nur mit seinem mehrfach international ausgezeichnetem Gitarrenspiel, er wird auch in seiner unnachahmlichen Art den auftretenden Künstlern Informationen und Geschichten entlocken, die man bei den üblichen Talkrunden im Fernsehen kaum zu hören bekommt. Pianist Lukas Katter, ein Meisterschüler von Holger Blüder, kombiniert virtuos am Flügel Klassik und Jazz zu einem facettenreichen Klangbild. 2015 wurde Lukas mit einem 1. Preis beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ ausgezeichnet. Akkordeonist Matthias Matzke präsentiert sich mit einem Akustik- und Digital-Akkordeon. Sein Bruder Fabian ist mit seinen Digital-Drums und Percussions eher als anspruchsvoll geführtes Hobby mit dabei. Die dritte in dem Trio ist die Sopranistin Leonie Kratz.

Yury Revich bringt aus Wien den 18-jährigen Cellisten Brendan Goh mit, der dort liebevoll bekannt ist als „The young cellist from Singapore“.