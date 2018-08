Edle Rebensäfte im herrlichen Ambiente genossen

Bad Mergentheim.Die elfte Auflage des Taubertäler Weindorfes im Kurpark konnte heuer ohne die nassen Grüße von oben über die Bühne gehen. Denn der Wettergott hatte ein Einsehen und übergoss die Veranstalter und Gäste geradezu mit wärmenden Sonnenstrahlen.

Am Freitagabend hatte er sich zwar kurz mit einer Drohgebärde gemeldet, beließ es dann aber beim Drohen. Am Samstag lachte die Sonne mit den Gästen und dem Veranstalter um die Wette, so dass sich Weinliebhaber und Viertelesschlotzer im herrlichen Ambiente des Kurparks ganz auf den Genuss der edlen Rebenprodukte und der kulinarischen Genüsse konzentrieren konnten.

Auch wenn die Veranstalter insgesamt zufrieden waren, darf festgestellt werden, dass bezüglich der Besuchermenge des Weindorfes der große Ansturm der Weinliebhaber aus Nah und Fern an beiden Tagen „gefühlt“ etwas stärker hätte sein können.

Für das musikalische Programm beziehungsweise die musikalische Vorspeise zeichnete mittags jeweils das „Kur- und Salonorchester Hungarica“ mit flotter Unterhaltungsmusik verantwortlich.

Die abendlichen Hauptmenüs in Sachen Musik servierten die „Dreckspatzen“, mit einem stimmungsvollen Menü à la „Situationskomik und Musik mit originellen Texten, aktuellen Hits und Schlagern“. Und da konnten sich die Weinliebhaber dann die Produkte der Becksteiner Winzer, der Weingärtner Markelsheim und dem Laudaer Weingut Johann August Sack nach Herzenslust zu Gemüte führen, seien es ausgesuchte Qualitätsweine sowie Secco und die verschiedensten Sekte aus den württembergischen und badischen Anbaugebieten der Region das mittleren Taubertals.

Die Verantwortlichen des Taubertäler Weindorfes im herrlichen Ambiente des Kurparks hoben die wiederum partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Kurverwaltung hervor. Den Äußerungen von kompetenter Seite war jedenfalls zu entnehmen, dass man die Zusammenarbeit gerne weiter fortsetzen möchte, woraus zu schließen ist, dass die Weinliebhaber sich auch im nächsten Jahr auf ein Taubertäler Weindorf im Kurpark der Kur- und Badestadt freuen dürfen.

Dann werde man die gemachten Erfahrungen und neue Ideen, unter anderem von Weindorfbesuchern – ein kulinarisches und musikalisches Facelifting – mit einfließen lassen, um dem zwölften Taubertäler Weindorf im kommenden Jahr noch mehr und eine neue Attraktivität zu verleihen. habe

