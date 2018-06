Edle Tropfen und Musik

Anzeige

Markelsheim.Mit dem Doppeljubiläum „Zehn Jahre Weinstube – fünf Jahre Weingut“ hat die Markelsheimer Winzerfamilie Braun 2015 eine neue Veranstaltung aus der Taufe gehoben. Die vierte Auflage dieses Hofweinfestes wird am Freitag, 29. und Samstag, 30. Juni gefeiert. Ein rund 25-köpfiges Team kümmert sich um das leibliche Wohl der Gäste. Neben leckeren Spezialitäten aus der Weinstuben-Küche werden die Hoffest-Gäste mit edlen Tropfen aus den Reben des Weinguts bewirtet. An einer Cocktailbar gibt es Mixgetränke aus der Braunschen Produktpalette.

Aktuelle Charthits

Für musikalische Unterhaltung ist ebenso gesorgt. Am Freitag bringt das Duo „Sajul“ aktuelle Charthits aus Rock und Pop und eigene Songs zu Gehör. Am Samstag entert die Band „Chilli“ die Bühne und animiert mit Charthits, Oldies und Schlagern die Gäste zum Tanzen. An beiden Tagen gibt es zwischen 16 Uhr und 19 Uhr eine offene Weinverkostung. Mehr 32 Weine umfasst das Sortiment. Alle werden von Madlen Braun, unterstützt von ihrem Bruder Jonas – beide Techniker für Weinbau und Kellerwirtschaft beziehungsweise Oenologie – ausgebaut.

Das Weingut Braun bewirtschaftet rund fünf Hektar eigene Rebfläche sowie eineinhalb Hektar als Dienstleister für Berufskollegen. Die Weinstube wurde im Oktober 2005 eröffnet. Geöffnet ist sie 2018 vom 13. September bis zum 14. Oktober und vom 15. November bis zum 2. Dezember, jeweils Donnerstag bis Samstag ab 16 Uhr und sonntags ab 15 Uhr. tom