Effiziente Lösungen gefragt

Anzeige

Bad Mergentheim.„Mehr Zeit und mehr Leidenschaft in der Profiküche“ waren das zentrale Thema bei Palux auf der „Intergastra“ in Stuttgart. Wie Köche dafür vorhandene Mittel optimal einsetzen und Prozesse verbessern können, zeigte der Großküchenhersteller in zahlreichen Gesprächen und Live-Vorführungen.

Damit in der Küche alles rund läuft, spielt auch die passende Technik eine wichtige Rolle: So stellte Palux seine Auftischgeräte „CompactLine“, die neuen Thekenmöbel „Ecoline“ sowie die multifunktio-nale Linie „Topline Black Edition“.

Wirtschaftlich zu arbeiten, den anhaltenden Fachkräftemangel auszugleichen und gleichzeitig hohe, reproduzierbare Speisenqualität auf den Teller zu bringen – das sind die aktuellen Herausforderungen, denen sich Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung gegenübersehen. Dass Palux ein Unternehmen von Köchen für Köche sei, habe man auf der Messe deutlich gemacht. „Unser Lösungsansatz, eine Kombination aus effizienter, passgenauer Küchentechnik und prozessorientierten Konzepten, kommt in der Branche an“, sagt Hardy Zolper, Ver-triebsleiter National der Palux AG.