Egerländerkonzert in der Wandelhalle

Bad Mergentheim.„Fred Prokosch und die Egerlandmusikanten“ spielen am Samstag, 27. Oktober, ab 19.30 Uhr ein Konzert in der Wandelhalle. Das nach eigenen Angaben traditionsreichste Egerländer-Ensemble im Kreis besteht seit mehr als 25 Jahren. Die Musiker haben sich ausschließlich der Pflege der Egerländer Blasmusik verschrieben. Karten gibt es im Haus des Gastes der Kurverwaltung, bei der Tourist-Info am Marktplatz und unter www.bad-mergentheim.de. fm/Bild: Egerlandmusikanten

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 11.10.2018