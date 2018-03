Ehrenamt erfordert stets Einsatz

Anzeige

Kassierer Gerhard Fischer hatte in seinem Rückblick viele Zahlen aufgelistet und Kassenprüfer Eugen Porasil, der zusammen mit Josef Kühlwein die Finanzen geprüft hatte, bescheinigte dem Kassenwart eine gewissenhafte und pünktliche Arbeit.

Der Vorsitzende dankte abschließend den einzelnen Sprechern für ihre Tätigkeit im letzten Jahr mit dem Wunsch für ein weiteres gutes Zusammenwirken.

Rudi Eckl sprach aus der Sicht des Kreisverbandes über Grundfreibeträge und Sterbehilfe. Dabei nahmen die Detailfragen zu Steuern, Schwerbehinderten-Ausweis, Antragswesen, Krankheiten und Erwerbsminderungsrente breiten Raum ein mit Erläuterungen in Sachen Wohnberatung für Mitglieder, die zu Hause leben und rechtzeitig mit der Krankenversicherung und dem VdK Verbindung aufnehmen sollen.

Ferner beschäftigte sich der Kreisverbandsvorsitzende mit der Ehrenamtsübernahme als wichtiger Zukunftsaufgabe für alle Generationen. Die Übernahme von ehrenamtlichen Aufgaben erfordere, so der Sprecher, ein umfassendes Wissen und Erfahrung, meinte Eckl, der in diesem Zusammenhang auf neue Informationsschriften verwies, die in der Kreisgeschäftsstelle am Oberen Graben in Bad Mergentheim aufliegen.

Dabei gehe es vor allem um die Pflegebedürftigkeit und um Gutachten, Hilfe und Unterstützung bei der Wohnungsanpassung sowie um Rechts- und Finanzfragen auch in Pflege und Beruf. mm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.03.2018