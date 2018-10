Ehrenamtlich im Einsatz für Orgel und Kultur

Bad Mergentheim/Königshofen.Die Finanzen der Kommune hat Robert Wenzel zielstrebig in Lauda-Königshofen verwaltet, die der Kirche in Bad Mergentheim. Heute feiert der Verwaltungsdirektor i.R. in Königshofen seinen 65. Geburtstag.

Das Geld liebt der Jubilar bis heute - das Geld allerdings, das er für gute Zwecke zusammenbringen kann.

Als Vorstandsmitglied der katholischen Orgelstiftung "Musica Ecclesia"

...