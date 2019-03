Ehrung für 25-jährige Treue

Stuppach.Die Mitglieder der Landfrauen Stuppach trafen sich im Landfrauen-Raum im Rathaus Stuppach. Schriftführerin Regina Albrecht ließ alle Veranstaltungen 2018 Revue passieren. Im Anschluss verlas Martina Schmeiser in ihrer Funktion als Kassenwartin die Einnahmen und Ausgaben des Vereins. Christine Schmeiser und Susanne Bauer als Kassenprüferinnen bescheinigten eine einwandfreie Führung. Veronika Bauer ergriff das Wort. Sie beantragte für den Vorstand die Entlastung. Am Ende des offiziellen Teiles stand die Ehrung von Angelika Arweiler für 25-jährige Mitgliedschaft an. Sie ist eine tatkräftige Unterstützung bei vielen Veranstaltungen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.03.2019