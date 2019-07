Ehrung für Wilfried Betz

BAd Mergentheim.Im Rahmen eines Betiebsjubiläums würdigte Stefan Dowiasch, Geschäftsführer der Maas Bauzentrum GmbH das langjährige Engagement von Wilfried Betz in der Niederlassung Bad Mergentheim. Wilfried Betz (63) berät seit vier Jahrzehnten Kunden bei allen Fragen rund um die Baustoffe in der Niederlassung Bad Mergentheim (zuvor in der Niederlassung Dörzbach) der Maas GmbH. Nach seiner kaufmännischen Ausbildung 1971 arbeitete er bis 1979 im Ausbildungsunternehmen weiter. 1979 wechselte er zu BFM-Baustoff Fach-Markt, ehemals Kukawka in Dörzbach. 2001 werden er und seine Kollegen von der Maas Baustoffe übernommen. Seit 2016 ist er nun ein sehr geschätzter Mitarbeiter in der Niederlassung Bad Mergentheim. Seine Schwerpunkte liegen im Bereich Rohbau/Galabau. Doch auch die allgemeine Beratung bereitet ihm Freude. Jetzt feierte Betz seine 40-jährige Betriebszugehörigkeit. Die Geschäftsleitung würdigte sein Engagement und seine Treue zum Unternehmen. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 12.07.2019