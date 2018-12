Ehrungen langjähriger Mitarbeiter war Höhepunkt des Abends

Bad Mergentheim.Rund 250 Beschäftigte des katholischen Verwaltungszentrums, die in der Pflege, in den Kindergärten, in der Verwaltung und in den sozialen Einrichtungen tätig sind, kamen nun zu einer Adventsfeier im Katholischen Gemeindehaus zusammen.

Baumaßnahmen stehen an

Verwaltungsdirektor Striffler beschäftigte sich in seinem Jahresrückblick unter anderem mit den Schlaglichtern der einzelnen Einrichtungen, wie der Umstellungen der Pflegedokumentation in den Heimen oder der bereits laufenden sowie den im nächsten Jahr anstehenden Baumaßnahmen.

Dekan Ulrich Skobowsky sprach über die Bedeutung des Wortes „Advent“. Höhepunkt des Abends waren die Ehrungen langjähriger Mitarbeiterinnen. Es waren dies: Für zehn Jahre Christina Dank (Hospital), Petra Grauli (Carolinum), Susanne Hammel (St. Vinzenz), Genoveva Howe (Carolinum), Karin Mundt (Verwaltungszentrum), Marina Scheidel (St. Pius) und Michaela Schmezer (Maria Hilf); für 20 Jahre Elisabeth Kaulbersch (Hospital) und Sr. Pushpa Mathew (Hospital); für 25 Jahre Jadwiga Cofala (Carolinum), Melanie Fischer (St. Pius), Hanna Henzel (Maria Hilf), Maria Hersam (Carolinum) und Sr. Ann-Jose Joseph (Carolinum).

Für 30 Jahre wurden geehrt: Wilma Aarts (Carolinum), Eva Beier-Tair (Hospital), Maria Brand (Hospital), Heike März (Carolinum), Claudia Stirnkorb (Hospital) und Petra Treier (Carolinum).

Den stimmungsvollen Abschluss der Adventsfeier bildete das gemeinsame Singen von Adventsliedern, instrumental begleitet von Skobowsky und Kirchenmusikdirektor Michael Müller. pm

