Eigenen Rhythmus entdecken und fördern

BAD MERGENTHEIM.Ab September beginnen in der städtischen Jugendmusikschule neue Kurse für Eltern-Kind-Rhythmik, musikalische Früherziehung und Rhythmusklasse. Diese Angebote können Interessierte am Samstag, 6. Juli, im Rahmen von kostenlosen Schnupperstunden kennenlernen.

Die Eltern-Kind-Rhythmik richtet sich an Eltern mit ihren Kindern zwischen eineinhalb und dreieinhalb Jahren. Musikalische Kinderspiele, Tänze und Lieder sollen Eltern und Kinder zum gemeinsamen Musizieren anregen. Einfache Rhythmusinstrumente lassen die Kinder selbst aktiv werden.

Die Musikalische Früherziehung schließt daran an und ermöglicht einen kindgemäßen Einstieg in die Musik für Kinder ab vier Jahren. Vorschulkinder können als Quereinsteiger aufgenommen werden.

In der Rhythmusklasse für Kinder ab sechs Jahren geht es darum, Grundschlagempfinden und Rhythmus zu fördern. Die Teilnehmer machen hier auch erste Erfahrungen im Ensemblespiel mit Congas, Bongos und Stabspielen. Am Samstag, 6. Juli, bietet die Jugendmusikschule um 9 Uhr, 10 Uhr und 11 Uhr eine kostenlose Schnupperstunde für musikalische Früherziehung an.

Um 15.30 Uhr findet eine Schnupperstunde für die Eltern-Kind-Rhythmik statt. Interessierte Eltern sind mit Kindern willkommen. Anmeldungen sind im Sekretariat der Städtischen Jugendmusikschule unter Telefon 07931/ 57-4400 oder per E-Mail an jms@bad-mergentheim.de möglich.

Informationen über die Rhythmusklasse können telefonisch erfragt werden. stv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.06.2019