Eigenes Niveau richtig einordnen

Bad Mergentheim.Wer sich nicht sicher ist, auf welchem Niveau seine Sprachkenntnisse sind, kann ohne Anmeldung und kostenfrei am Mittwoch, 12. September, zur Sprachberatung kommen. Lehrkräfte stellen die Kurse und Lehrbücher vor und besprechen mit den Interessenten, welcher Kurs den Vorkenntnissen und Erwartungen am besten entspricht. Es besteht die Möglichkeit, einen kleinen Einstufungstest zur Selbsteinschätzung in Englisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch und Französisch zu machen, auch am PC. Einen Beratungstermin speziell für Integrationskurse erhält man unter Telefon 07931/574301. Die Sprachenberatung findet am Mittwoch, 12. September, von 17 bis 19 Uhr, im Alten Rathaus am Marktplatz statt.

